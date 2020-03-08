https://static.news.ru/photo/433aa1f2-618c-11ea-9403-fa163e074e61_660.jpgГрета ТунбергФото: Danny Gys/Keystone Press Agency/GlobalLookPress
Экологическая активистка Грета Тунберг заявила, что женщины не хотят «поздравлений и празднования» в Международный женский день, а хотят гендерного равенства. Такую информацию она опубликовала на своей странице в социальной сети Twitter.
Сегодня Международный женский день, и мы признаём, что женщины всё ещё далеки от мужчин в сегодняшних обществах. Мы не можем получить климатическую справедливость без гендерного равенства. И надо помнить: всё что мы, женщины, хотим сегодня, как и каждый день, — это равенство, а не поздравления или праздники, — заявила экологическая активистка.
Today is #InternationalWomensDay and we recognise that women are still far from equal to men in todayâs societies. We can not have climate justice without gender equity.
And remember; what we women want today - and every day- is equality, not congratulations or celebrations. pic.twitter.com/g1CuEN6YLX
Ранее NEWS.ru писал о том, что пенсионерка из Финляндии Сейя Курунмяки, вдохновлённая примером Греты Тунберг, создала экологическое движение для людей старшего возраста Aktivistimummot («Активные бабушки»). Группа была организована в октябре 2019 года и за две недели набрала три тысячи единомышленников.