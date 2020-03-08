Фото: Danny Gys/Keystone Press Agency/GlobalLookPress

Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза отменил все встречи и мероприятия на ближайшие 14 дней после визита учащихся, в школе которых впоследствии был выявлен коронавирус нового типа.

Несколько дней назад де Соуза принимал у себя группу школьников, а после учебное заведение закрыли из-за выявленного у одного из учеников COVID-2019. Сам заражённый ребёнок президентский дворец не посещал. Во...