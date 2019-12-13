https://static.news.ru/photo/4c7e1c56-1dd7-11ea-a9d4-fa163e074e61_660.jpg Грета Тунберг Фото: Giulio Lapone/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Экоактивистка из Швеции Грета Тунберг заявила о желании сделать паузу в своей деятельности.

Я буду дома на Рождество и потом возьму отпуск, так как необходимо отдохнуть, — сообщила она СМИ на конференции в Турине.

Сообщается, что за последние несколько месяцев Тунберг получила широкую известность благодаря своим выступлениям по защите окружающей среды. Школьница из Швеции отказалась от мяса и стала веганом. Также она убедила в необходимости сделать это своих родителей. Журнал Time признал её Человеком года.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент Бразилии назвал экоактивистку «отродьем». Девушка отреагировала на это высказывание и добавила у себя в профайле Twitter слово «отродье».