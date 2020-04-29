Грета Тунберг пожертвовала $100 тыс. для защиты детей от коронавируса

https://static.news.ru/photo/040d1920-8ac1-11ea-a2e6-fa163e074e61_660.jpg Грета Тунберг Фото: Danny Gys/Keystone Press Agency/Global Look Press

Шведская экоактивистка Грета Тунберг оказала ЮНИСЕФ материальную помощь в размере $100 тыс. для защиты детей от COVID-19. Эту сумму на счёт её фонда перечислила датская неправительственная организация Human Act.

Пандемия коронавируса стала точно таким же кризисом в отношении соблюдения прав детей, как и климатический кризис, — написала Тунберг в Instagram.

17-летняя активистка призвала всех присоединиться к ней и поддержать работу ЮНИСЕФ, направленную на спасение детей, защиту их здоровья и обеспечение возможности обучаться.

Как писал NEWS.ru, ранее Грета Тунберг предположила, что заразилась коронавирусом COVID-19 во время поездки по Центральной Европе и, вероятно, уже переболела. Она сообщила о кашле, слабости, ознобе и других симптомах COVID-19, которые заметила по возвращении домой. Активистка посетовала, что не смогла пройти тестирование в Швеции, где проверяют лишь тяжело заболевших. По её словам, болезнь прошла легче гриппа. Девушка провела в самоизоляции две последние недели. Она призвала молодых людей, которые могут оказаться носителями вируса, соблюдать правила гигиены и думать о здоровье окружающих.