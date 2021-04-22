Грета Тунберг попрекнула мир использованием нефти

https://static.news.ru/photo/ee56ea84-a3d3-11eb-816f-96000091f725_660.jpg Грета Тунберг Фото: Maxim Thor/Keystone Press Agency/Global Look Press

Шведская экологическая активистка Грета Тунберг обвинила страны мира в использовании ископаемого топлива. По её словам, власти делают недостаточно для изменения климата и при этом с выгодой пользуются нефтью, каменным углём, торфом и другими видами горючего, сообщает ТАСС.

Сегодня 2021 год. И тот факт, что мы всё ещё ведём эту дискуссию, более того, по-прежнему поддерживаем использование ископаемого топлива прямо или косвенно — через налоги, — является позором, — отметила активистка на видеоконференции по климату.

Тунберг считает, что добиться соблюдения Парижского соглашения по климату можно, если наложить запрет на дотации на ископаемое топливо.

Меры, предпринимаемые мировыми политиками, основаны на позитивных прогнозах, но климатический кризис ими игнорируется. Однако подобное бездействие не будет долго сходить политикам с рук, подчеркнула молодая шведка.

Ранее NEWS.ru сообщал, что экологическая активистка Грета Тунберг планирует пожертвовать €100 тысяч (около $120 тысяч) в качестве поддержки программы COVAX, которая должна обеспечить справедливое распределение вакцин от коронавируса, сообщили во Всемирной организации здравоохранения. Активистка переведёт деньги из Фонда Греты Тунберг в Фонд ВОЗ.