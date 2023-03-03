Гренада может прекратить выдавать россиянам гражданство за инвестиции

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Посольство Гренады в Москве

Гренада планирует закрыть программу выдачи паспортов российским гражданам за инвестиции, сообщает журнал «Компания» со ссылкой на элитное агентство недвижимости. В ближайшее время прием и оформление документов может прекратиться, в связи с чем обращения со стороны россиян по вопросу получения паспорта страны выросли двукратно.

Решение о закрытии программы власти Гренады приняли после совещания с представителями еще четырех карибских стран, которые также ранее дали возможность получить их гражданство за инвестиции, рассказала представитель агентства Карина Соловьева. По ее словам, решению гренадских властей предшествовало соответствующее предложение Евросоюза. Она отметила, что представители ЕС «увидели риски» в том, что программой могут воспользоваться инвесторы из России, Белоруссии и Украины.

Также в агентстве недвижимости сообщили, что в марте могут ужесточиться требования по программе оформления гражданства за инвестиции в тихоокеанском государстве Вануату.

Ранее замглавы Управления МВД России по взаимодействию с институтами гражданского общества и СМИ Юрий Титов заявил, что более 50 тысяч россиян в 2022 году уведомили ведомство о наличии другого гражданства или вида на жительство. За год до этого показатель превышал 53 тысячи.