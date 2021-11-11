Греки призвали НАТО готовиться к долгой борьбе с Россией

Министр национальной обороны Греции Николаос Панайотопулос заявил, что НАТО следует готовиться к длительной борьбе с Россией, не исключён ни один сценарий, поэтому нужно вести диалог, чтобы избежать непреднамеренной эскалации. Об этом он рассказал на основной сессии 15-й ежегодной конференции по обороне Балтии, посвящённой новой стратегической концепции НАТО. Об этом сообщает РИА Новости.

В долгосрочной перспективе чрезмерное военное расширение России в сочетании со слабой экономикой, вероятно, подорвёт её позиции. Однако как постоянный член Совета Безопасности ООН и одна из крупнейших ядерных держав Москва останется важным игроком, способным вызвать серьёзные осложнения, — сказал Панайотопулос.

Он добавил, что, с одной стороны, Альянс должен эффективно использовать ресурсы, чтобы дать «надёжный, сбалансированный, пропорциональный» ответ на «агрессию России». С другой стороны, эти действия должны дополняться предметным диалогом во избежание недоразумений, просчётов и непреднамеренной эскалации.

Ранее представитель выступающей за мир организации Vrede Людо де Брабандер заявил, что военное присутствие стран — членов НАТО в районе российского Крыма и северо-восточной части Чёрного моря является преднамеренным и провокационным. По его мнению, эти действия направлены на обострение военной напряжённости.