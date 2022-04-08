Греки извинились перед россиянами за действия своего правительства

Представители греческой общественной организации «Всемирная сеть эллинизма» передали в посольство России в Греции петицию с извинениями за позицию своего правительства в отношении РФ из-за Украины. Люди пришли к посольству с греческими флагами, цветами и сопровождающим письмом, пишет ТАСС.

Наши мысли о братском российском народе! От имени греков мы хотим попросить у вас прощения за оскорбительное для нашей истории поведение греческого правительства, которое, высылая российских дипломатов из Греции, оскорбляет нас как греков, так и как демократов и православных христиан! — говорится в письме.

«Всемирная сеть эллинизма» насчитывает 75 тысяч участников в Греции и за границей. От имени организации выступил профессор Университета Фракии Йоргос Павлос, который зачитал петицию «Рука дружбы и братства русскому народу от всех греков». Профессор отметил, что большинство греков стоят на стороне русских, поэтому они считают роковой ошибкой греческого правительства считать российский народ врагом, отправлять оружие на Украину и высылать российских дипломатов.

Трагической и роковой ошибкой представитель греков назвал выступление в греческом парламенте президента Украины Владимира Зеленского, который «враждебно настроен по отношению к греческому меньшинству на Украине». Но самым неслыханным оскорблением жители страны посчитали появление представителей нацистского батальона, что оскорбляет «всю историю греческой нации».

Ранее сообщалось, что кабмин Греции считает ошибкой выступление украинского президента Владимира Зеленского с боевиками нацистского полка «Азов» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) перед парламентом страны. Представители правительства заявили, что использование данной ошибки для оправдания российской спецоперации на Украине «возмутительно и недостойно».