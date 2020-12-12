Греция заявила о задержании на Родосе двух турецких шпионов

Двое жителей острова Родос были задержаны по подозрению в шпионаже в пользу Турции, один из них уже признал свою вину, сообщила полиция Греции.
Как
Всё расследование дела проводилось в тесном сотрудничестве с Национальной службой разведки (NIS) и в координации с отделом безопасности Родоса, — говорится в сообщении греческой полиции.
Оба задержанных являются греками-мусульманами. В доме у сотрудника консульства Турции прошли обыски, у него были изъяты ноутбук и три мобильных телефона. Предметы уже направлены экспертам-криминалистам, сообщает агентство.
Повар парома, как отмечается, по указанию дипломатического сотрудника фотографировал корабли, проходящие между Родосом и Кастелоризо, также он снимал военные объекты. После допроса повар сознался в шпионаже, в его доме также прошли обыски.
Как сообщал NEWS.ru, 3 декабря власти Турции заподозрили в шпионаже двух журналистов из России. Сотрудников программы «Центральное телевидение» Алексея Петрушко и Ивана Малышкина задержали в Стамбуле, они перестали выходить на связь.
Турецкий источник позднее сообщил, что задержанным в Стамбуле журналистам НТВ может быть предъявлено обвинение в шпионаже. Их дело уже передано в суд.