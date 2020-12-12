Греция заявила о задержании на Родосе двух турецких шпионов

https://static.news.ru/photo/f2e25c6a-3cc6-11eb-9cff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Giorgos Kontarinis/Global Look Press

Двое жителей острова Родос были задержаны по подозрению в шпионаже в пользу Турции, один из них уже признал свою вину, сообщила полиция Греции.

Как сообщает «Sputnik-Греция» один из задержанных работает поваром на пассажирском пароме, который курсирует между Родосом и островом Мегисти (Кастелоризо). Однако руководителем шпионской ячейки полиция считает второго задержанного — сотрудника турецкого консульского учреждения на Родосе.

Всё расследование дела проводилось в тесном сотрудничестве с Национальной службой разведки (NIS) и в координации с отделом безопасности Родоса, — говорится в сообщении греческой полиции.

Оба задержанных являются греками-мусульманами. В доме у сотрудника консульства Турции прошли обыски, у него были изъяты ноутбук и три мобильных телефона. Предметы уже направлены экспертам-криминалистам, сообщает агентство.

Повар парома, как отмечается, по указанию дипломатического сотрудника фотографировал корабли, проходящие между Родосом и Кастелоризо, также он снимал военные объекты. После допроса повар сознался в шпионаже, в его доме также прошли обыски.

Как сообщал NEWS.ru, 3 декабря власти Турции заподозрили в шпионаже двух журналистов из России. Сотрудников программы «Центральное телевидение» Алексея Петрушко и Ивана Малышкина задержали в Стамбуле, они перестали выходить на связь.

Турецкий источник позднее сообщил, что задержанным в Стамбуле журналистам НТВ может быть предъявлено обвинение в шпионаже. Их дело уже передано в суд.