Греция продлила разрешение на въезд россиян

https://static.news.ru/photo/ff5dc770-7ea9-11eb-9cbf-96000091f725_660.jpg Фото: Giorgos Kontarinis via imago-images.de/Global look Press

В Грецию до 22 марта могут въезжать до 500 россиян в неделю, если у них есть отрицательный тест на коронавирус. Об этом сообщило правительство страны.

Это постановление было принято ещё в сентябре прошлого года и с тех пор неоднократно продлевалось. При этом условия оставались прежними, сообщает РИА Новости.

В частности, граждане России смогут въехать на территорию Греции исключительно воздушным путём через три аэропорта — Афин, Салоников и Ираклиона. У въезжающих при себе должен быть лабораторный ПЦР-тест на COVID-19, сделанный не позднее чем за 72 часа до их прибытия в Грецию. Контроль за исполнением этого условия возложен на авиакомпанию.

Граждане России за день до прибытия в страну должны заполнить электронную форму PLF (Passenger Locator Form), указав свои контактные данные в Греции. В аэропорту прилёта может быть сделан выборочный тест на COVID-19, в этом случае гражданин до получения результатов лабораторного исследования не должен покидать место своего временного проживания. Нарушения могут караться штрафом в €5 тысяч.

Ранее въезд на Кипр для российских туристов был отложен до 1 апреля. Такое решение приняли власти острова. Как писал NEWS.ru, в посольстве РФ на Кипре сообщили, что перенос России в «зелёную», «оранжевую» или «красную» категории, открывающие доступ для туристов, отложен.

При этом Минздрав Кипра будет еженедельно пересматривать категории, к которым относятся те или иные страны в зависимости от эпидемиологической обстановки.