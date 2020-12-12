Греция продлила разрешение на въезд для граждан России

https://static.news.ru/photo/02660232-3cd5-11eb-829f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Unsplash

Власти Греции приняли решение продлить въезд в страну для россиян до 7 января 2021 года.

Подразумевается въезд до 500 российских граждан в неделю при наличии у них справок об отсутствии коронавируса и ваучера на отель или документов, подтверждающих наличие места временного проживания в Греции, передаёт РИА Новости.

В прошлый раз разрешение на въезд россиян продлили до 14 декабря, вторника. Греция стала разрешать въезд до 500 граждан России в неделю с 7 сентября.

Россияне могут прибыть в страну самолётами через аэропорты Афин, Салоников и Ираклиона. Отрицательный тест на коронавирус при этом должен быть сделан не более чем за 72 часа до прилёта. Кроме того, в аэропорту может быть проведён дополнительный выборочный тест. Те, у кого возьмут анализ, не должны покидать места временного жительства до получения результатов, в противном случае их обяжут уплатить штраф в размере €5000.

Как писал NEWS.ru, несмотря на то что большинство стран Европы остаются закрытыми для российских туристов из-за пандемии, статистика показывает, что тысячи россиян пересекают границы европейских стран и останавливаются в гостиницах. Многие европейские страны обнародуют статистику по числу иностранных туристов. Эти цифры основываются на данных о пересечении границ и бронировании гостиниц. Согласно этим данным, несколько тысяч граждан РФ в сентябре — октябре 2020 года путешествовали по Европе.