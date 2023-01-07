Греция построит забор вдоль границы с Турцией

Фото: Yasin Akgul/dpa/Global look Press

Власти Греции решили построить забор вдоль реки Эврос, которая является границей с Турцией, заявил министр защиты граждан страны Такис Теодорикакос. В эфире телеканал Skai глава ведомства подчеркнул, что возведение первых 35 километров заграждения начнется немедленно. Общая протяженность забора составит примерно 140 километров.

Немедленное решение, которое существует, это строительство первых 35 км в центральной точке с бюджетом €100 млн. Для этого Министерство защиты граждан в сотрудничестве с Министерством национальной обороны завершили исследование, и мы ждем официального одобрения министерства. Чтобы устроить быстрый и незамедлительный конкурс, — рассказал Теодорикакос.

Глава ведомства добавил, что в прошлом году греческой полиции удалось предотвратить незаконное проникновение 256 тысяч иммигрантов-нелегалов. Кроме того, силовики задержали 1,3 тысячи перевозчиков нелегалов. Министр объявил, что положит конец нелегальной иммиграции.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу выступил с прямыми угрозами в адрес Греции и предостерег Афины от расширения своих территориальных вод в Эгейском море. Он отметил, что греческая пресса сообщает о грядущем расширении до 12 миль вокруг Крита, но Анкара подобного не допустит.

В ответ на это министр национальной обороны Греции Николас Панайотопулос заявил, что угрозы войной со стороны Турции в большей степени свидетельствуют о провокационном ревизионизме, чем о поведении союзника по НАТО.