Греция передаст США иранскую нефть с арестованного российского танкера

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Греческие власти передадут США иранскую нефть, которая транспортировалась танкером Lana под российским флагом, сообщили журналистам ТАСС в пресс-службе Министерства морского флота Греции. Соответствующее решение вынес суд. Судно было арестовано в Греции в середине апреля.

На основе судебного решения ожидается, что груз танкера Lana будет передан США, расходы на перегрузку берут на себя американские власти. Судно находится в порту Каристос, — сообщила сотрудница пресс-службы.

О задержании танкера Pegas стало известно утром 19 апреля, на борту корабля в тот момент находилось 19 российских моряков. Решение о задержании было принято из-за рестрикций Евросоюза в отношении России и санкций НАТО в отношении судов, представляющих интересы России. При этом арестован был только корабль, а не его груз. Как позднее стало известно, Pegas через несколько дней был переименован в Lana из-за санкций, введенных из-за событий на Украине.

22 апреля судно было освобождено. Оно стояло на якоре под надзором в порту Каристос. Распоряжение об освобождении танкера было отдано греческим управлением по борьбе с отмыванием денег после того, как экипаж подтвердил его передачу компании, на которую не распространяются санкции ЕС.