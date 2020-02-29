https://static.news.ru/photo/53ce72f6-5b28-11ea-934b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Εκπρόσωπος Τύπου Γενικού Επιτελείου Στρατού/facebook.com

Власти Греции приняли решение о переброске дополнительных сил к КПП «Кастаниес». К этому месту направились тысяча солдат, 400 полицейских и бронетехника.

Силовики должны предотвратить попытки попасть на территорию Европейского союза нелегальных мигрантов, которые скопились в этом районе, передаёт Kathimerini.

По данным СМИ, вооружённые силы страны усиливаются в области Эврос в связи с ростом напряжённости на границе из-за решения Анкары позволить беженцам попытки нелегального проникновения в Грецию.

В марте 2016 года Турция и Европейский союз согласовали совместные действия по контролю за потоком беженцев. Договорённость, среди прочего, предусматривала оказание финансовой помощи Анкаре. Также стороны договорились о том, что ЕС примет всех легальных мигрантов-сирийцев, а в Турцию вернут всех беженцев, которые пересекли границу незаконно.

Затем президент Турции Реджеп Эрдоган публично обвинил Евросоюз в невыполнении договорённостей по борьбе с миграционным кризисом и объявил об открытии границ для беженцев. Министр обороны Болгарии Красимир Каракачанов рассказал, что страна готова отправить около 140 единиц военной техники и тысячу солдат на границу с Турцией.

Ранее NEWS.ru сообщал о том, что в сторону Греции и Болгарии по турецкой территории движутся сотни беженцев. Среди них присутствуют граждане Сирии, Ирана, Ирака, Пакистана и Марокко.