Греция откроет границу для россиян 7 сентября

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Греция открывает с 7 сентября границу для въезда россиян при наличии ваучера на отель и справки об отсутствии коронавируса.

Так, пока будет разрешён въезд до 500 человек при наличии у них ваучеров на отели. Соответствующее решение правительства будет действовать две недели, с 00:01 часов (время совпадает с московским) 7 сентября до 23:59 часов 21 сентября.

Въезжать можно только через аэропорты Афин, Салоников и Ираклиона, при себе необходимо иметь отрицательный тест на COVID-19, взятый методом ПЦР не ранее, чем за трое суток до прилёта в Грецию. Соответствующая справка из сертифицированной лаборатории должна быть на английском языке. Также россиянам нужно заполнить электронную форму PLF (Passenger Locator Form), указав свои контактные данные в Греции за день до прибытия в страну. При этом обязательно наличие свидетельства о бронировании номера в отеле или другой документ, в котором определено место жительства в принимающей стране.

Обязанность проверять у россиян наличие справок об отсутствии коронавируса возлагается на авиакомпании, при нарушении перевозчик обязуется репатриировать пассажира за свой счёт.

Также указано, что при проведении выборочного теста на коронавирус человеку, у которого взяли анализ, нельзя покидать место своего пребывания до получения результатов исследования, в противном случае он должен будет оплатить штраф в сумме €5000 (около 440 тысяч рублей).

Решение утверждено министрами финансов, развития и инвестиций, защиты граждан, труда и социального обеспечения, здравоохранения, внутренних дел, инфраструктуры и транспорта Греции.

Постановление «Применение мер контролируемого въезда, выборочного лабораторного контроля и временного ограничения для постоянных жителей РФ с целью ограничения распространения коронавируса COVID-19» опубликовано в официальном правительственном вестнике.

Как писал NEWS.ru ранее, Южная Осетия рассчитывает 15 сентября открыть границу с Россией, сообщили в пресс-службе президента республики Анатолия Бибилова. По словам главы республики, дорогу нужно открыть именно в этот день.