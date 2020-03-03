https://static.news.ru/photo/1ffaa56e-5d42-11ea-ac96-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dimitris Tosidis/Xinhua/Global Look Press

Дезинформацией назвал официальный представитель правительства Греции Стелиос Петсас слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана об убийстве греческими пограничниками мигрантов.

Отмечается, что Эрдоган обвинил греческих военных в убийстве двух мигрантов, когда те попытались пересечь границу со стороны Турции.

Греческие пограничные силы не стреляли ни в кого, кто пытался незаконно проникнуть в Грецию, — цитирует Петсаса РИА Новости.

В своём Twitter он добавил, что это грубая преднамеренная дезинформация, или «фейк ньюз». Более того, Петсас снабдил свой пост тегами «фейк», «турецкая пропаганда».

В марте 2016 года Турция и Европейский союз согласовали совместные действия по контролю за потоком беженцев. Договорённость, среди прочего, предусматривала оказание финансовой помощи Анкаре. Также стороны договорились о том, что ЕС примет всех легальных мигрантов-сирийцев, а в Турцию вернут всех беженцев, которые пересекли границу незаконно.

В феврале 2020 года Эрдоган публично обвинил Евросоюз в невыполнении договорённостей по борьбе с миграционным кризисом и объявил об открытии границ для беженцев.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что конфликт в сирийской провинции Идлиб может вызвать приток в Европу более 2 млн беженцев. Политик призвал немедленно прекратить военное противостояние, которое имеет очень большие шансы перерасти в войну, писал NEWS.ru.