Греция объявила о планах вытеснить Турцию из Ливии

Греция прояснила свою позицию в отношении командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифы Хафтара, выразив поддержку его борьбе c международно признанным Правительством национального согласия (ПНС), на стороне которого выступает Турция. Очевидно, что Афины демонстрируют готовность к более решительным действиям в условиях, когда Вашингтон и Брюссель отказываются давить на Анкару.

О приоритетах греческого руководства в контексте ливийского вооружённого кризиса глава МИД Никос Дендиас рассказал в интервью изданию To Vima.

Есть две основные цели — предотвратить создание турецкой базы и отменить решение правительства Сараджа (ПНС. — NEWS.ru) по поводу ливийско-турецкого меморандума, — отметил министр.

Речь идёт о прошлогодних договорённостях между ПНС и Анкарой о разграничении морских зон в Восточном Средиземноморье и об оборонном сотрудничестве. Сделка не только обеспечила правовую базу для усиления военного присутствия Турции в бывшей Джамахирии, но и в определённой мере легализовала её позицию по поводу того, как должны выглядеть морские рубежи в регионе. Анкара и Афины до сих пор ведут территориальные споры, которые касаются в том числе тех районов, где расположены важные газовые месторождения.

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Дендиас в разговоре с журналистами допустил, что если бы Турции и Греции удалось возобновить переговоры по поводу разрешения существующих территориальных претензий с того места, где они остановились, то президент Реджеп Тайип Эрдоган смог бы получить доступ к европейскому рынку и избежать санкционного давления.

Впрочем, те ограничительные меры, которые были введены к настоящему моменту в отношении турецкого руководства со стороны США и Евросоюза, и без того сложно назвать серьёзными. Пакет американских ограничений в ответ на приобретение российских ЗРС С-400, а также расширение европейских рестрикций против физических лиц и компаний республики, причастных к разработке газовых месторождений в Средиземном море, были названы экспертами достаточно мягким вариантом давления. Со стороны ЕС свои объяснения даже был вынужден давать верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Жозеп Боррель Dimitrios Karvountzis/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дипломат заявил, что евросообщество готово дать Турции шанс «в надежде, что та ответит рукопожатием».

Оборонительное отношение, построенное на одном только сдерживании, не может обеспечить долгосрочных решений. Максимум это может обеспечить лишь передышку. Наша главная задача — превратить динамику недоверия, соперничества и конфронтации в отношения, построенные на общих интересах и сотрудничестве, — отметил Боррель.

Вряд ли с подобной позицией смирится греческое руководство. Афины уже имеют опыт дипломатического взаимодействия с противниками Анкары в Ливии: Хафтар неоднократно обсуждал с представителями греческого правительства динамику вооружённого конфликта на севере Африки. Любой намёк на их контакты вызывал гневную реакцию турецкого руководства, которое называло подобные переговоры саботажем мирного процесса. С учётом того что Анкара вряд ли откажется от своего меморандума по морским зонам и от соглашения по сотрудничеству в сфере обороны с триполийским правительством, у Греции, похоже, не остаётся другого варианта, кроме как делать ставку на эскалацию конфликта в Ливии в качестве инструмента давления. Правда, если принять во внимание то, как Анкара чувствительно относится к контактам с Хафтаром, вполне вероятно, что достаточным окажется поддержание показательно неплохих отношений с командующим ЛНА.