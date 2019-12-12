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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на мероприятии в рамках Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-25), отметил, что человечество не может противостоять изменению среды.

Люди во всём мире должны принять преобразования, которые приведут нас к углеродно-нейтральному миру к 2050 году, — считает генсек. По его словам, страны должны противостоять климатическому кризису. Сделать это можно...