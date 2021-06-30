Греция изменила порядок въезда россиян

Власти Греции с 30 июня больше не принимают сертификаты о вакцинации, справки о перенесённом коронавирусе и наличии антител от россиян. Для всех туристов из РФ теперь обязателен отрицательный тест для вакцинированных людей, напоминает РИА Новости.

Все россияне старше 12 лет должны предъявить справку об отрицательном результате ПЦР-теста сроком действия не более 72 часов до въезда или экспресс-теста на коронавирус, сделанного за 48 часов.

Об изменениях в правилах въезда для россиян сообщает НОТАМ управления гражданской авиации Греции. После въезда также будет произведено обязательное бесплатное экспресс-тестирование на коронавирус всех граждан России. В случае положительного результата туристы должны сдать мазок на ПЦР, после чего их отправляют на десятидневный карантин.

Если коронавирус не подтвердится, россиянам позволят продолжить отпуск. Если результат окажется положительным, они останутся на карантине. Не позднее чем за сутки до въезда в Грецию туристы должны будут заполнить анкету на сайте travel.gov.gr, после чего им будет отправлен QR-код. Его надо предъявить при посадке на самолёт.

Как сообщалось ранее, греческие власти до 3 июля продлили разрешение на въезд туристов из ряда стран, в том числе из России. Об этом говорится в межминистерском решении, опубликованном в правительственном вестнике.