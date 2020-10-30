Греция и Турция пообещали помочь друг другу после землетрясения в Измире

Главы МИД Турции и Греции Мевлют Чавушоглу и Никос Дендиас поговорили по телефону. Министры пообещали друг другу взаимную помощь после землетрясения в Измире.
Об этом сообщили в МИД Турции.
Министр иностранных дел Греции Дендиас позвонил министру Чавушоглу, чтобы пожелать ему всего наилучшего. Оба министра подчеркнули, что готовы помочь друг другу в случае необходимости, — заявили во внешнеполитическом ведомстве.
Землетрясение магнитудой 6,6 произошло на западе Турции. Землетрясение ощутили и на близлежащих греческих островах, греческие сейсмологи оценили его магнитуду в 6,9. Погибли шесть человек, ранеными оказались 202 человека. Эпицентр подземных толчков находился в районе Сеферлихисар, а очаг — на глубине 16,5 километра. Были разрушены свыше 20 зданий.
Ранее NEWS.ru писал о том, что видео обрушения здания в результате землетрясения в турецком Измире опубликовал в Сети очевидец.