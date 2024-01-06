Греция и США заявили о поддержке друг друга Блинкен и Мицотакис: США и Греция считают важным поддерживать друг друга

Фото: Official State Department/Chuck Kennedy

Кириакос Мицотакис и Энтони Блинкен

США и Греция считают важным поддерживать друг друга и укреплять союзнические отношения перед лицом кризисов в регионе, заявили в начале встречи в городе Ханья на острове Крит американский госсекретарь Энтони Блинкен и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, их речи транслировал телеканал ERT-news. Мицотакис в своем выступлении, в частности, отметил, что прием американского дипломата в своем доме «лучше всего подтверждает глубину стратегического сотрудничества» двух стран.

Я вас с большой радостью приветствую в этот период, когда двусторонние отношения между двумя странами находятся в наилучшей форме, чем когда-либо. Конечно, мы живем в очень трудное время, когда возникло множество вызовов, и для нас очень важно поддерживать друг друга и усиливать эти двусторонние отношения как союзники, чтобы обеспечить, что мир и безопасность возвратятся в этот регион, — сказал премьер-министр.

В свою очередь Блинкен заявил, что для него является большой профессиональной и личной честью получить прием в доме главы греческого правительства. Он также подтвердил, что за 30 лет работы на дипломатическом поприще не может «припомнить другого случая, когда дружба и отношения между США и Грецией были бы крепче». По словам Блинкена, подобное оказалось возможно благодаря «лидерству», проявленному Мицотакисом.

Мы сталкиваемся с одними из самых сложных проблем, с которыми мы когда-либо имели дело, но тот факт, что мы едины, идет ли речь об Украине, безопасности и стабильности на Ближнем Востоке или о войне в секторе Газа, дает нам огромную силу и перспективу на будущее, — отметил американский госсекретарь.

По данным СМИ, в ходе встречи Блинкен и Мицотакис намеревались обсудить кризис на Ближнем Восток и двусторонние отношения с упором на энергетическое и оборонное сотрудничество. В частности, планировалось обговорить заказ Греции на поставку американских истребителей F-35.

Ранее глава МИД Греции Йоргос Герапетритис заявил, что страны НАТО не могут применять вооружения США против своих союзников по Альянсу и должны уважать их суверенитет. Комментируя закупку Турцией истребителей F-16, он отметил, что греческое правительство не знает, каким образом Вашингтон оказывает оборонную помощь. Касаясь темы территориальных споров Афин и Анкары, министр заверил, что его страна «не ищет войны».