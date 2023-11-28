Греческое СМИ сообщило об «украинском следе» в истории с затонувшим судном «Катимерини»: утонувшее у берегов Греции судно могло направляться на Украину

Фото: IMAGO/Panagiotis Balaskas / Euro/Global Look Press

Затонувшее близ греческого острова Лесбос грузовое судно Raptor, шедшее под флагом Коморских островов, могло идти на Украину с неизвестным грузом, сообщает газета «Катимерини» со ссылкой на показания спасенного моряка. Инцидент произошел в воскресенье, 26 ноября. По официальным данным, судно шло из Египта в Стамбул с грузом соли.

На борту находились 14 членов экипажа, спасти удалось лишь одного моряка — гражданина Египта. Также на поверхность удалось поднять тело одного погибшего члена экипажа. По данным СМИ, незадолго до ЧП капитан сообщил об отказе двигателя и, предположительно, небольшом поступлении воды в трюм и смещении груза. Эти факторы могли привести к крену и затоплению судна.

По данным «Катимерини», Raptor находился в «черном списке» международных контрольных органов (Paris MOU & Black Sea MOU), поскольку два года назад выяснилось, что документы на членов экипажа оказались недействительны. Кроме того, в книге учета нефти (Oil Record Book) имелись «незаконные записи».

Подозрения властей усиливаются в связи тем, что спасенный моряк сообщил представителям Береговой охраны о конечном пункте назначения судна — Украине, а Стамбул был пунктом заправки, — говорится в материале издания.

Авторы публикации отмечают, что этой же судовладельческой компании принадлежало судно Manassa Rose, затонувшее в январе 2022 года на Крите. Тогда местные власти возбудили дело против членов экипажа за действия, приведшие к кораблекрушению и за перевозку контрабандной табачной продукции.

Ранее танкер «Виктория» сел на мель у берегов Сахалина. Представители морского спасательного подцентра Южно-Сахалинска сообщили, что экипаж подал сигнал бедствия, после чего на помощь из порта Корсаков выслали спасательное судно «Отто Шмидт». Обошлось без жертв и повреждений. До этого паром, на котором находились 50 пассажиров и три члена экипажа, сел на мель на реке Лене в Якутии. Никто из пассажиров не пострадал. Для снятия с мели парома пришлось задействовать буксир.