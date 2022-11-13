Греческий журналист обвинил западные СМИ в замалчивании происходящего в ДНР Греческий журналист Аргиракис: СМИ на Западе молчат о происходящем в Донбассе

Фото: Michael Forster Rothbart/ZUMAPRESS.com

Греческий репортер Афанасий Аргиракис заявил РИА Новости, что западные средства массовой информации замалчивают информацию о происходящем в Донбассе. Находящийся в Донецке журналист отметил, что на обстрелы мирных городов со стороны ВСУ действует информационная блокада. Он указал на то, что за несколько дней в городе он стал свидетелем каждодневных обстрелов центра столицы региона.

Есть информационная блокада, скажем так, на всём Западе, и в Греции в том числе, насчет того, что происходит здесь, на восточной части. Это было и с самого начала, и последний год, то есть с 2014 года и до сих пор. Они замалчивают обо всём, что происходит здесь, — сказал Аргиракис.

Он назвал действия своих западных коллег «целенаправленными», чтобы показать лишь одну сторону конфликта.

Зампред Госдумы Ирина Яровая ранее сообщила на пленарном заседании нижней палаты, что в американских лабораториях разрабатывается новое биологическое оружие. По ее словам, оно станет главным военным проектом Вашингтона. Как отметила Яровая, Москва обладает данными, подтверждающими манипуляции с опасными вирусами. Она также заявила, что специалисты США проводили опыты на территории Украины.