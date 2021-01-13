Греческий спецназ высадился на российский корабль в Средиземном море

https://static.news.ru/photo/f2ac339c-5585-11eb-a3f6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Греческий военный корабль продолжительное время преследовал российское грузовое судно «Адлер» в водах Средиземного моря.

Как передаёт портал Avia.pro, когда военным удалось настичь «Адлер», на борт грузового судна высадились бойцы спецназа ВМС Греции. Они устроили досмотр в попытке найти грузы военного назначения. Россиян заподозрили в нарушении эмбарго, введённого ООН на поставки оружия в Ливию. Спецназовцы не нашли на борту ничего запрещённого, в связи с чем участники инцидента посчитали его исчерпанным. Согласно данным из греческих СМИ, экипаж российского корабля дал разрешение греческим силовикам высадиться на борт судна и провести досмотр.

Миссия Евросоюза назвала этот эпизод «дружественной проверкой» в рамках операции IRINI, цель которой — пресечь незаконные поставки в Ливию. Аналитики не исключают, что Россия может начать предпринимать аналогичные действия в отношении кораблей стран НАТО в Средиземном море.

Как сообщал NEWS.ru, 9 января отряд кораблей Балтийского флота РФ в составе корвета «Стойкий», среднего морского танкера «Кола» и морского буксира «Яков Гребельский» вошли в сирийский порт Тартус. Суда пройдут в средиземноморской гавани плановую проверку.