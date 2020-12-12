Греческий политик сообщил о создании «прививочного НАТО»

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Запад пытается создать «прививочное НАТО», в котором будут свободно циркулировать только вакцины американского и европейского происхождения, а российские и китайские исключат по политическим соображениям. Такое мнение высказал греческий политик, бывший депутат Европарламента, лидер партии «Греция — другой путь» Нотис Мариас.

Вакцина от коронавируса приобрела огромное геополитическое измерение, которое влияет на международный баланс сил. Запад, помимо военной и экономической НАТО, сейчас пытается создать «прививочную НАТО», пространство, в котором будут свободно циркулировать только определённые типы вакцин американского и европейского происхождения, с одновременным исключением российских и китайских вакцин, — заявил РИА Новости Мариас.

По его мнению, обществу сейчас навязывается новый тип вакцины, который, по сути, представляет собой синтетическую искусственную РНК коронавируса. Британия уже дала зелёный свет новой вакцине, ЕС готовится выдать условную лицензию, поскольку считает, что преимущества новой вакцины перевешивают риски.

Политик считает, что необходимо остановить односторонний подход к выбору вакцин против коронавируса и прекратить их исключение по политическим причинам. В пример он привёл заявление Еврокомиссии, в котором указано, что «правительство Венгрии имеет право одобрить использование российской вакцины „Спутник V“», но при этом она не может продаваться в других странах ЕС. Мариас требует ввести прозрачность и гласность относительно контрактов, подписанных Евросоюзом на поставку вакцин.

Как писал NEWS.ru, споры о «лучшей» вакцине против коронавируса бессмысленны, так как лучшей вакциной является та, которая доступна и разрешена сегодня к применению. Такое мнение высказал телеведущий и главврач московской ГКБ № 71 Александр Мясников. Он отметил, что вакцина AstraZeneca, разработанная одноимённой фармкомпанией совместно с Оксфордским университетом, работает по такому же принципу, что и препараты российского производства. При этом действие вакцин Pfizer и Moderna основано на другом принципе генного перепрограммирования РНК-вируса, приводящего в итоге к выработке антител.

Мясников подчеркнул, что на существующих вакцинах процесс не остановится, так как сегодня во всём мире разрабатывается порядка 140 препаратов против COVID-19.