Греческий политик предложил ввести санкции против Турции из-за Айя-Софии

https://static.news.ru/photo/204b5c6a-c337-11ea-8749-fa163e074e61_660.jpg Собор Святой Софии Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Греция должна ввести санкции в отношении Турции после решения Анкары превратить собор Святой Софии в Стамбуле из музея в мечеть, а также закрыть турецкое консульство в Комотини, музей Кемаля Ататюрка в Салониках, сотни нелегальных мечетей и не открывать мечеть в Вотаникосе. Такое мнение выразил бывший депутат Европарламента и президент партии «Греция — другой путь» Норис Мариас.

По его словам, президент Турции Тайип Эрдоган долгое время готовил смену статуса собора. Именно поэтому Мариас, будучи депутатом Европарламента с 2014 по 2019 год, осуждал Эрдогана.

Оно (решение Эрдогана по собору. — NEWS.ru) нарушает решение ЮНЕСКО объявить собор Святой Софии объектом Всемирного наследия. Собор Святой Софии — не добыча Эрдогана, он принадлежит всему человечеству. Это символ христианства. Превратив его в мечеть, Эрдоган провоцирует и оскорбляет не только христиан, но и всё человечество, — передаёт РИА Новости слова политика.

Он подчеркнул, что решение Эрдогана уже осудили Греция, Россия, Европейский союз, США и все христианские религиозные лидеры. Особенно громким, по его словам, стало послание Московского патриархата.

Греция, помимо предложенных политиком санкций, должна призвать ЕС наложить на Турцию экономические санкции, включая запрет на финансирование страны из ЕС и Европейского инвестиционного банка.

Ранее турецкий лидер подписал указ о превращении собора Святой Софии в мечеть. Фотографию своего указа Эрдоган выложил в Twitter. Государственный совет Турции отменил постановление правительства от 1935 года, по которому собору был присвоен статус музея. Несмотря на то что собор вновь стал мечетью, христианам по-прежнему разрешат его посещать.

Собор Святой Софии находится в историческом центре Стамбула. Основанный императором Юстинианом и открытый 27 декабря 537 года храм считается символом золотого века Византии. Более тысячи лет собор оставался самым большим храмом в христианском мире — вплоть до постройки собора Святого Петра в Риме. Высота Софийского собора — 55,6 метра, диаметр купола — 31 метр. В 1453 году после захвата города османами Софийский собор был обращён в мечеть, а в 1935 году он приобрёл статус музея Айя-София. В 1985 году собор в числе других памятников исторического центра Стамбула был включён в состав Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Как писал NEWS.ru, министр культуры и спорта Греции Лина Мендони выступила с заявлением. Она назвала «открытым вызовом всему цивилизованному обществу» турецкое решение о превращении стамбульского собора Святой Софии в мечеть.