Гражданская жена Ассанжа призвала сторонников «не прекращать борьбу»

https://static.news.ru/photo/4236ff26-4e94-11eb-b2be-fa163e074e61_660.jpg Фото: Martyn Wheatley/Global Look Press

Гражданская жена и мать двоих детей Джулиана Ассанжа Стелла Моррис прокомментировала отказ суда в Лондоне экстрадировать основателя WikiLeaks в США.

Сегодня победа для Джулиана, для справедливости в этом деле. Мы рады, что суд признал серьёзность и бесчеловечность того, что его может ждать в США. Но мы очень обеспокоены тем, что американская сторона решила подать апелляцию, — цитирует РИА Новости Моррис.

Она обратилась к сторонникам Ассанжа с призывом «громче кричать и лоббировать, пока он не будет освобождён». Моррис также в очередной раз призвала президента США освободить основателя WikiLeaks. Главный редактор сервиса Кристинн Храфнссон также обратился к американской стороне с просьбой отказаться от подачи апелляции.

Ранее стало известно, что судья Центрального уголовного суда Лондона Ванесса Барайтсер отказала властям США запросе на экстрадицию основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. В суде разъяснили, что запрос на экстрадицию Ассанжа отклонён в связи с опасениями за его психическое здоровье.

Адвокаты американской стороны заранее заявили, что в случае отрицательного ответа на запрос властей США они будут подавать апелляцию

Рассмотрение дела об экстрадиции Джулиана Ассанжа в США возобновилось в Центральном уголовном суде Лондона Олд-Бейли 7 сентября. Американские юристы добиваются выдачи Ассанжа для суда по 18 обвинениям, основное из которых связано с самым крупным в истории страны обнародованием засекреченной информации.

Как сообщал NEWS.ru, Лондонский суд примет решение об освобождении под залог основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа 6 января