Гражданку России депортируют из Белоруссии за слова о силовиках

https://static.news.ru/photo/f2e4b764-397c-11eb-ab1b-fa163e074e61_660.jpg Фото: EPA/ТАСС

Россиянку депортируют из Белоруссии за комментарии о силовиках в соцсети. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе МВД страны.

Отмечается, что сотрудникам главного управления собственной безопасности Минска удалось установить личность пользователя Интернета, размещавшего на своей странице фотоизображения и видеоролики с участием сотрудников милиции. При этом они снабжались негативными комментариями, сообщает РИА Новости.

Данным пользователем оказалась 24-летняя гражданка Российской Федерации, приехавшая в столицу Беларуси полтора года назад с целью заработка, — сообщили в пресс-службе.

Оказалось, что россиянка активно посещала акции протеста. Но после общения с силовиками девушка раскаялась, заявила, что неправильно оценила обстановку в чужой стране, поддавшись влиянию деструктивных Telegram-каналов.

В МВД Белоруссии сообщили, что россиянка привлечена к ответственности по статье «нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий» и помещена в центр изоляции правонарушителей. После отбытия административного ареста её ожидает высылка из страны.

В Белоруссии 9 августа состоялись президентские выборы, на которых, по официальным данным, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Многие граждане страны, однако, убеждены, что результаты выборов были сфальсифицированы, а на деле выиграла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская.

В стране вспыхнули протесты. Уже четыре месяца почти каждый день на улицах белорусских городов происходят митинги и шествия. Сотрудники правоохранительных органов постоянно мобилизованы, сообщается о частых задержаниях «за нарушения общественного порядка».

Позднее ЕС расширил санкции, и под ограничения попали 55 человек, несущие ответственность за насилие и запугивание в стране, писал NEWS.ru.