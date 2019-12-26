https://static.news.ru/photo/f09ef214-2819-11ea-b8bd-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

47-летняя жительница Калифорнии стала инвалидом из-за регулярного использования антивозрастного крема.

Женщина семь лет использовала крем от морщин. В какой-то момент у неё начались судороги, затем появились проблемы с речью и со зрением. Специалисты выяснили, что в косметическом изделии содержалась метилртуть. Именно из-за неё американка стала инвалидом, передаёт издание Medical Xpress .

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