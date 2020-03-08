https://static.news.ru/photo/52c08b5e-6160-11ea-94e9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wu Huiwo/Keystone Press Agency/Global Look Press

Минздрав Египта сообщил о первом скончавшемся в стране от коронавирусной инфекции. Им стал 60-летний гражданин Германии.

Симптомы заболевания у мужчины проявились по прибытии из Луксора в Хургаду, заявил официальный представитель Минздрава Халед Мугахед. 6 марта немец обратился за медицинской помощью. 7 марта результаты тестов на коронавирус оказались положительными.

Его поместили в интенсивную терапию, он отказался от специализированной больницы для карантина. 8 марта его состояние ухудшилось, и он скончался, — заявил Мугахед, слова которого приводятся в совместном заявлении Минздрава и ВОЗ.

В целом заболевший провел в Египте семь дней. Министр здравоохранения страны Хала Зайд ранее сообщала о подтверждённом диагнозе «коронавирус» у 45 человек на борту туристического теплохода, сейчас находящегося в городе Луксор. По её словам, среди заражённых 19 иностранцев. Позже министр уточнила, что из 45 случаев 11 оказались «негативными» при повторном осмотре.

7 марта в штате Флорида были зарегистрированы первые два случая смерти от этой инфекции. Скончались два пожилых человека, вернувшиеся из заграничного путешествия.

Эпидемия началась в Китае в конце декабря 2019 года. Её симптомы на ранней стадии напоминают обычную простуду. Несколько недель врачи не могли найти возбудитель. В начале января 2020 года учёным удалось его установить. Вирусу присвоили название 2019-nCoV, болезнь получила код COVID-19.

На сегодняшний день число заболевших по всему миру перевалило за 106 тысяч человек. От инфекции умерли 3,5 тысячи пациентов, выздороветь удалось 60 тысячам.

Ранее китайские учёные выявили изменения в клинических симптомах больных, заразившихся коронавирусом в разные периоды. Эти наблюдения дают основания полагать, что инфекция со временем приобретёт форму гриппа или же может на протяжении длительного времени находиться в организме пациентов без симптомов, писал NEWS.ru.