Гражданам Казахстана посоветовали покинуть Одесскую и Харьковскую области Власти Казахстана призвали сограждан покинуть Одесскую и Харьковскую области

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Посольство Казахстана рекомендовало гражданам республики из соображений безопасности рассмотреть возможность покинуть Одесскую и Харьковскую области, говорится в сообщении на сайте дипведомства. Консульство подчеркнуло, что на Украине растет напряженность и ситуация стала нестабильной.

Отмечaем, что для выездa с Укрaины в Кaзaхстaн, грaждaне РК могут воспользовaться нaземными мaршрутaми, через Польшу или Молдову, дaлее коммерческими aвиaсообщениями. В случaе выездa через Польшу, грaждaнaм Кaзaхстaнa необходимо иметь шенгенскую визу, для въездa в Молдову визa не нужнa, — говорится в сообщении казахстанского посольства.

Дипломаты также призвали сограждан не игнорировать воздушную тревогу и при ее объявлении незамедлительно следовать в укрытие.

Каждый день на Украине задерживают около 20 человек при попытке незаконного пересечения границы, рассказывал спикер пограничной службы страны Андрей Демченко. По его словам, еще около 150 человек ежедневно получают отказ в выезде.

В апреле 2023 года бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер призвал всех иностранных граждан, участвующих в боях на стороне Украины, покинуть страну. В противном случае им придется пожертвовать жизнью или получить ранение, отметил он.