Гражданам Индии рекомендовали как можно скорее покинуть Украину МИД Индии рекомендовал соотечественникам как можно скорее покинуть территорию Украины

Фото: Celestino Arce/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Киев, Украина

Министерство иностранных дел Индии рекомендовало гражданам страны как можно скорее покинуть территорию Украины. Их призвали уехать в соседние государства, передает The Economic Times. Дипмиссия рекомендовала индийцам покинуть Украину еще 18 октября. Тогда этот призыв аргументировался ухудшением ситуации в стране по части безопасности.

Посольству Индии на Украине была направлена инструкция от официального представителя МИД государства Ариндама Багчи. В документе прописан план эвакуации индийцев через КПП на границах с Румынией, Молдавией, Польшей, Словакией и Венгрией.

Инструкция содержит список возможных маршрутов для выезда. Кроме того, в ней указан перечень необходимых для пересечения границ документов. При выезде граждан Индии призвали соблюдать меры предосторожности.

Индийское посольство на прошлой неделе отмечало, что работа в Киеве продолжается в обычном режиме. Эвакуация дипмиссии не планируется.

Ранее посольство Сербии на Украине объявило о временном закрытии. Пресс-служба диппредставительства сообщает, что данное решение было принято из соображений безопасности. Сроки закрытия не уточняются. Сотрудники посольства продолжат свою работу в Белграде.

В диппредставительстве отметили, что граждане Сербии, находящиеся на территории Украины, могут звонить на телефон горячей линии для решения экстренных вопросов.