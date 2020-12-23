Для граждан Белоруссии упростили получение вида на жительство на Украине

https://static.news.ru/photo/c134fb28-451d-11eb-9a81-fa163e074e61_660.jpg Фото: evrovektor.com

Кабмин Украины упросил процедуру получения вида на жительство для граждан Белоруссии. В первую очередь это касается IT-специалистов и членов их семей.

Ранее президент Украины подписал указ о мерах по привлечению предпринимателей и высококвалифицированных специалистов из Белоруссии. Им и членам их семей продлят до 180 дней в году срок пребывания на территории Украины, упростят получение вида на жительство и оптимизируют порядок трудоустройства.

Указ также предусматривает упрощение процедуры налоговой регистрации для белорусских программистов, если они решат переехать на Украину. Зеленский также поручил признавать на Украине их белорусские документы.

Сфера IT-услуг на сегодняшний день является самой быстрорастущей в экономике Белоруссии. В сентябре польское правительство тоже предлагало белорусским программистам переехать в свою страну.

Как писал NEWS.ru, послу Украины в Белоруссии Игорю Кизиму вручили ноту, в которой белорусская сторона выразила озабоченность указом президента Украины Владимира Зеленского о привлечении специалистов из Белоруссии.