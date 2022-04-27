Граждан России и Белоруссии арестовали в Польше по обвинению в шпионаже

Полицейская машина у здания посольства РФ в Варшаве / Фото Алексей Витвицкий/РИА Новости

В Польше по обвинению в шпионаже арестованы двое мужчин, которые являются гражданами России и Белоруссии. По данным спецслужб, они занимались разведывательной деятельностью в интересах РФ, передаёт Польское телевидение.

Россиянин и белорус задержаны в Белостоке по подозрению в шпионаже в пользу иностранной разведки, — говорится в сообщении.

По словам представителя прокуратуры Александра Скшиняжа, мужчины долгое время проживали на территории Польши. Они собирали информацию о воинских частях страны, а также подразделениях союзных войск.

Выводы Службы военной контрразведки указывали на то, что они осуществляли шпионскую деятельность в интересах Российской Федерации, — сказал Скшиняж.

Обвинения в шпионаже россиянину и белорусу уже предъявлены. Под арестом они будут находиться в течение трёх месяцев, им грозит тюремное заключение на срок до 10 лет.