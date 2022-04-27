В Польше по обвинению в шпионаже арестованы двое мужчин, которые являются гражданами России и Белоруссии. По данным спецслужб, они занимались разведывательной деятельностью в интересах РФ, передаёт Польское телевидение.
Россиянин и белорус задержаны в Белостоке по подозрению в шпионаже в пользу иностранной разведки, — говорится в сообщении.
По словам представителя прокуратуры Александра Скшиняжа, мужчины долгое время проживали на территории Польши. Они собирали информацию о воинских частях страны, а также подразделениях союзных войск.
Выводы Службы военной контрразведки указывали на то, что они осуществляли шпионскую деятельность в интересах Российской Федерации, — сказал Скшиняж.
Обвинения в шпионаже россиянину и белорусу уже предъявлены. Под арестом они будут находиться в течение трёх месяцев, им грозит тюремное заключение на срок до 10 лет.