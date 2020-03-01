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Власти Азербайджана организуют специальный авиарейс для эвакуации соотечественников из Ирана. Спецмеры принимаются из-за ситуации с коронавирусом в Исламской Республике.

Борт отправится в Иран 4 марта. Гражданам Азербайджана, желающим вернуться в республику, рекомендуется связаться с посольством в Тегеране или консульством в Тебризе для прохождения регистрации на рейс.

Вернувшиеся из Ирана граждане будут помещены на карантин, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на оперативный штаб при кабмине Азербайджана.

Ранее NEWS.ru писал, что Баку ограничил авиасообщение с Ираном из-за того, что у двоих вернувшихся из Исламской Республики граждан страны был диагностирован коронавирус.