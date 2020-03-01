Власти Азербайджана организуют специальный авиарейс для эвакуации соотечественников из Ирана. Спецмеры принимаются из-за ситуации с коронавирусом в Исламской Республике.
Борт отправится в Иран 4 марта. Гражданам Азербайджана, желающим вернуться в республику, рекомендуется связаться с посольством в Тегеране или консульством в Тебризе для прохождения регистрации на рейс.
Вернувшиеся из Ирана граждане будут помещены на карантин,
Ранее NEWS.ru писал, что Баку ограничил авиасообщение с Ираном из-за того, что у двоих вернувшихся из Исламской Республики граждан страны был диагностирован коронавирус.
Добавьте наши новости в избранные источники