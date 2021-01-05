Граница между Францией и Великобританией останется закрытой

https://static.news.ru/photo/41de5998-511e-11eb-8ef4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Edward Crawford/Keystone Press Agency/Global Look Press

Граница Франции с Великобританией останется закрытой до новых распоряжений французских властей в связи с опасностью распространения британского штамма коронавируса. Об этом заявил премьер-министр Франции Жан Кастекс.

Франция закрыла пассажирское сообщение с Великобританией в декабре из-за обнаружения в королевстве нового штамма коронавируса. Ранее открыть франко-британскую границу предполагалось 6 января.

Граница с Великобританией не будет открыта до новых распоряжений. <...> Пока мы сохраняем статус-кво, но могут быть приняты новые меры и не в сторону смягчения запретов, — цитирует премьера РИА Новости.

Кастекс заявил, что Франции пока удаётся сохранить темпы распространения коронавируса на уровне ниже, чем в соседних странах. При этом он отметил неблагоприятную эпидемическую ситуацию в Великобритании в связи с распространением нового штамма.

Во Франции опасаются, что новые, заразные штаммы коронавируса могут быстро распространиться. Министр здравоохранения Оливье Веран напомнил, что в республике уже было выявлено не менее 19 случаев заражения британской версией коронавируса. Риск заражения при этом на 40–70% выше, чем в случае с обычным штаммом.

Как писал NEWS.ru, ранее власти Великобритании объявили о вводе самых жёстких ограничений из-за коронавируса на большую часть территории страны.

Британские учёные ранее выявили новый штамм COVID-19 и сообщили, что новая вариация вируса может распространяться быстрее уже известных разновидностей патогена. Он доминирует в британской столице.

Выявленная мутация COVID-19 была зафиксирована уже во многих странах. Поэтому власти некоторых государств, в том числе России, ограничили авиасообщение с Великобританией или вовсе закрыли границы.