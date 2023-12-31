«Грады» ВС РФ уничтожили позиции ВСУ: новости СВО на утро 31 декабря Расчеты российских «Градов» уничтожили позиции ВСУ на Соледарском направлении

Фото: МО РФ

Российские расчеты реактивных систем залпового огня «Град» уничтожили позиции Вооруженных сил Украины на Соледарском направлении, сообщили в Министерстве обороны РФ. В ведомстве уточнили, что артиллеристы действовали при поддержке операторов беспилотных летательных аппаратов Южной группировки войск.

Главные новости о том, что произошло в зоне обострения днем 30 декабря, читайте в материале NEWS.ru.

Какая сейчас обстановка в зоне СВО

По информации МО, разведподразделение выдвинулось в район линии боевого соприкосновения, откуда в небо был поднят малогабаритный беспилотный летательный аппарат для определения расположения позиций противника.

«После обнаружения опорного пункта ВСУ его координаты были переданы подразделению реактивной артиллерии», — говорится в сообщении министерства.

После этого расчеты «Градов» скрытно прибыли на огневую позицию и произвели залп осколочно-фугасными реактивными снарядами калибра 122 миллиметра. В результате цель была уничтожена.

За минувшие сутки российские военнослужащие сорвали семь попыток ротации Вооруженных сил Украины на Южно-Донецком направлении, сообщил руководитель пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев. Также за этот отрезок времени были уничтожены украинская станция радиоэлектронной борьбы и три пункта управления дронами.

«За сутки пресечены семь попыток противника провести ротацию в районах Новомихайловки, Водяного, Углесборочной, Старомайорского и Золотой Нивы», — рассказал военный.

Российские военные за прошедшие сутки отразили три атаки штурмовых групп ВСУ на Купянском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский. По его словам, потери украинцев составили до 50 военнослужащих.

«В полосе обороны 6-й общевойсковой армии мотострелковые соединения при поддержке огня артиллерии отразили три контратаки штурмовых групп 57-й мотопехотной, 30-й механизированной и 10-й горно-штурмовой бригад в районе озера Лиман. Противник вынужден был отойти в южном и в юго-западном направлении», — рассказал военный.

Также мотострелки 1-й танковой армии при помощи FPV-дронов ликвидировали немецкую БМП Murder в районе населенного пункта Новоселовский. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы расчет орудия Д-30 калибра 122 миллиметра уничтожил расчет миномета того же калибра ВСУ в районе Степовой Новоселовки.

Фото: МО РФ

Что известно об атаке ВСУ на Белгород

Число погибших в результате массированного обстрела Белгорода увеличилось до 22 человек, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Еще 109 человек ранены. Ранее сообщалось о 21 погибшем.

«К большому сожалению, к большому горю, у нас увеличилось количество погибших после вчерашнего обстрела Белгорода, их стало 22», — заявил Гладков.

Он также рассказал, что различные повреждения выявлены в 30 многоквартирных домах, 381 квартире, нескольких частных домах, также повреждено много машин.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после обстрела Белгорода со стороны ВСУ по статьям об убийстве, покушении на убийство и умышленном уничтожении/повреждении имущества, сообщила пресс-служба ведомства. Специалисты центрального аппарата направлены в Белгород по поручению главы СКР Александра Бастрыкина.

Председатель СК поручил установить всех лиц, которые виновны в преступлениях в отношении мирных граждан. В частности, речь идет о тех, кто отдавал приказы об обстреле гражданского населения и инфраструктуры российского города.

Губернаторы многих российских регионов прокомментировали обстрел Белгорода в соцсетях, выразив готовность помочь пострадавшим и семьям погибших. В частности, глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев назвал атаку страшным и бесчеловечным преступлением, унесшим жизни детей и взрослых.

«Киевский режим нанес удар по жилым кварталам Белгорода. Погибли дети, пострадали мирные жители. Это страшное и бесчеловечное преступление со стороны украинских властей в канун новогодних праздников», — написал Кондратьев.

Удары наносились ракетами с кассетными боеприпасами, в том числе ВСУ применили ракеты «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении и реактивные снаряды РСЗО Vampire чешского производства. Обстрел центра Белгорода велся из Харьковской области.

Россия запросила заседание Совета Безопасности ООН в связи с ударом Вооруженных сил Украины по Белгороду, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она назвала обстрел российского города терактом.

Также Захарова сказала, что за атаками по Белгороду 30 декабря стоит Великобритания. По ее словам, Лондон в координации с Вашингтоном «подстрекает» Киев к террористическим действиям. Она также возложила ответственность за теракт на страны Евросоюза, которые поставляют оружие на Украину.

Власти Украины пытаются отвлечь внимание от поражения вооруженных сил на фронте, ударяя по территории России, сообщило Министерство обороны РФ. В ведомстве отметили, что Киев пытается спровоцировать Москву на ответные действия, однако ВС России никогда не работали по объектам гражданской инфраструктуры.

Пока продолжается конфликт России и Украины, число смертей и страданий будет расти, заявил постоянный представитель Киева в ООН Сергей Дворник в ходе заседания Совета Безопасности международной организации по атаке на Белгород. При этом украинский дипломат не стал комментировать удар по российскому городу.

Атака на Белгород представляет собой заранее спланированный теракт против мирного города, заявил в ходе выступления на заседании Совбеза ООН постоянный представитель РФ при международной организации Василий Небензя. По его мнению, к организации «акта терроризма» причастны консультанты из США и Великобритании.

Фото: Сергей Чумаков/NEWS.ru

Где гремели взрывы на Украине

Взрыв прогремел в Киеве в ночь на 31 декабря, сообщало издание «Страна.ua». Подробности о происшествии не приводились. При этом, по данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, власти не объявляли воздушную тревогу в городе.

Агентство «РБК-Украина» сообщало о взрыве в городе Белая Церковь, расположенном в Киевской области. Он находится менее чем в 100 километрах на юго-запад от столицы страны. При этом в регионе была объявлена воздушная тревога.

Издание «Общественное» писало о взрывах на подконтрольных Киеву территориях Запорожской области. Там действовало предупреждение об опасности с воздуха. Также взрывы гремели в Черкасской области. При этом «Зеркало недели» писало об аналогичной ситуации в городе Каменец-Подольске в Хмельницкой области. Ни в одном из случаев подробности происшествия не приводились.

До этого сообщалось о взрывах в Сумской области и в Харькове. По информации губернатора Харьковской области Олега Синегубова, в городе прогремело по меньшей мере шесть взрывов.

Зачем Украина копит 200 тысяч беспилотников

Использование беспилотников в современной войне является требованием военно-технического прогресса, заявил в разговоре с NEWS.ru военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец. Так он прокомментировал решение Киева закупить 200 тысяч беспилотников для ВСУ. По словам эксперта, каждое государство в современном мире должно иметь на вооружении такую технику, поскольку она отличается высокой эффективностью.

Какая сейчас ситуация в Херсонской области

Вооруженные силы Украины не оставляют попыток нарушить мирную жизнь в Херсонской области, заявил губернатор региона Владимир Сальдо. По его словам, регулярно вооруженные силы страны обстреливают регион. Под удар попадают в том числе объекты инфраструктуры.

«Противник старается помешать установлению и строительству мирной жизни, регулярно, особенно в 15-километровой приднепровской части, обстреливает объекты инфраструктуры, и это вносит свой диссонанс», — заявил Сальдо.

Несмотря на попытки Киева помешать, регион продолжает развиваться, добавил он. По словам губернатора, на Херсонщине возводится все больше объектов социальной инфраструктуры и дороги.

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