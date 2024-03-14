«Град» обрушился и спутал все планы ВСУ: новости СВО на утро 14 марта

Фото: МО РФ

Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» группировки войск «Центр» сорвал ротацию личного состава Вооруженных сил Украины на Авдеевском направлении, сообщили в Минобороны РФ. Артиллеристы получили координаты места скопления личного состава ВСУ и выдвинулись на неподготовленную боевую позицию, после чего выполнили пристрелочный пуск 122-мм ракет.

Главные новости о том, что произошло в зоне обострения вечером 13 марта, читайте в материале NEWS.ru.

Какая сейчас обстановка в зоне СВО

По информации МО, комaндир боевой мaшины, взaимодействующий с рaсчетом рaзведывaтельного беспилотного летaтельного aппaрaтa, скорректировaл прицел, отпрaвив остaток неупрaвляемых реaктивных снaрядов по зaрaнее выявленной цели. Средствa объективного контроля зaфиксировaли срыв попытки ротaции личного состaвa ВСУ, несущего большие потери в ходе отступления нa Авдеевском нaпрaвлении.

Военное ведомство отметило высокий уровень подготовки расчетов РСЗО, который позволяет оперативно наносить удары по выявленным местам скопления личного состава и техники ВСУ.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Армия Украины почти перестала использовать под Авдеевкой тяжелую артиллерию из-за дефицита боеприпасов, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. Он пояснил, что российские артиллеристы за последние дни на Авдеевском направлении поразили десятки огневых точек и боевых расчетов. По его информации, основным ударным средством ВСУ на этом участке фронта являются FPV-дроны.

В свою очередь Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил, что вертолет украинских ВВС был уничтожен на линии боевого соприкосновения. По предварительным данным, экипаж Ми-8 погиб. До этого Минобороны РФ заявило об уничтожении двух вертолетов Воздушных сил ВСУ в районе Новопавловки в ДНР.

К чему может привести истощение ВСУ

Ситуация в зоне конфликта на Украине может достигнуть поворотного момента уже ближайшим летом, если ВСУ продолжат испытывать нехватку боеприпасов и солдат, пишет хорватское издание Advanced. Автор статьи отметил, что Запад с самого начала СВО недооценивал мощь российской армии.

Одной из причин неудач ВСУ на фронте стало то, что украинские военные не позаботились об укреплениях, в то время как российские войска выстроили сеть многоуровневых линий обороны протяженностью сотни километров, указал автор. Кроме того, ВС России быстро учатся и адаптируются к боевым условиям, подчеркивается в материале.

Положение армии Украины ухудшается, считает публицист. Из-за нехватки снарядов ВСУ подставляются под возможный мощный прорыв, отмечается в статье.

Как ВСУ атаковали РФ

Вооруженные силы Украины обстреляли город Грайворон в Белгородской области, пострадали две женщины, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, снаряд попал в частный дом, у одной жительницы травматическая ампутация ноги, открытый перелом и осколочные ранения живота. Обе пострадавшие доставлены в больницу.

Фото: t.me/beladm31

Еще один снаряд угодил в здание администрации, добавил губернатор. У постройки пробита кровля, поврежден второй этаж. В результате происшествия никто не пострадал, однако администрация была временно обесточена.

Кроме того, село Гостищево Белгородской области подверглось атаке Вооруженных сил Украины, заявил Вячеслав Гладков. По словам губернатора, украинский беспилотник упал в частном жилом секторе и взорвался, никто из местных жителей не пострадал.

Где гремели взрывы на Украине

Несколько взрывов прогремело в Харьковской области на востоке Украины, сообщало издание «Зеркало недели». Местные Telegram-каналы утверждали, что взрывы зафиксированы в Чугуеве, и писали о ракетах, летящих в Старый Салтов. В Харьковской и еще четырех областях страны была объявлена воздушная тревога.

Отправит ли Эстония войска на помощь ВСУ

Депутаты парламента Эстонии на правительственном часе потребовали у премьер-министра Каи Каллас дать гарантии того, что силы обороны прибалтийской республики не отправятся на Украину, но она отказалась это делать. Темой обсуждения на заседании было резонансное заявление президента Франции Эммануэля Макрона.

Она объяснила, что возникла путаница в терминологии. Каллас подчеркнула, что на самом деле речь шла не о вводе наземных войск, а о помощи ВСУ с обучением.

Фото: IMAGO/Chris Emil Janssen/www.imago-images.de/Global Look Press Кая Каллас

Будет ли РФ создавать альянсы против Запада

Предложение французского лидера Эммануэля Макрона о формировании коалиции для отправки войск на Украину — очередной мыльный пузырь Елисейского дворца, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге, отвечая на вопрос NEWS.ru. Она исключила вероятность создания Россией альянсов против стран НАТО.

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