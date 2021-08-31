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Генпрокуратура Украины объяснила, почему Путин не ответил за Иловайск 

16:44, 31 августа 2021
Генпрокуратура Украины объяснила, почему Путин не ответил за Иловайск  Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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Генпрокуратура Украины (ГПУ) объяснила, почему не предъявила претензии президенту России Владимиру Путину по делу об Иловайском котле. Ответ в интервью телеканалу «Дом» дал Юрий Рудь, начальник департамента офиса генпрокурора Украины по надзору за уголовными производствами в отношении преступлений, совершённых в условиях вооружённого конфликта.

Он отметил, что согласно международному праву, существует так называемый функциональный иммунитет первых лиц государств, премьер-министров, министров иностранных дел, а также глав и сотрудников дипломатических миссий. На время исполнения ими полномочий они не могут быть привлечены к уголовной ответственности, пояснил Рудь.

Кроме того, он напомнил, что существуют прецедентные решения: он привёл в пример Международный суд ООН по делу Конго против Бельгии, когда суд чётко определил, что есть функциональный иммунитет касательно таких государств.

Наши действия по поводу привлечения к уголовной ответственности на данном этапе однозначно вызовут иск Российской Федерации против Украины в Международный суд ООН, который относительно мировой практики будет не в нашу пользу. Кроме того, мы понимаем, что Интерпол не объявляет по таким статьям в розыск, — добавил Рудь.

На Украине в 2014 году произошёл государственный переворот. Президент страны Виктор Янукович был вынужден бежать в Россию. Часть районов Донецкой и Луганской областей Украины отказались подчиняться новым властям страны. Так появились самопровозглашённая Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР). Киев ввёл на их территорию войска и начал антитеррористическую операцию (АТО). В 2018 году АТО была завершена и преобразована в «операцию объединённых сил (ООС) по обеспечению нацбезопасности и обороны, отпора и сдерживания вооружённой агрессии в Донецкой и Луганской областях».

В августе того же года произошли бои за Иловайск. В них участвовали с одной стороны Вооружённые силы Украины, МВД и добровольческие формирования, а с другой стороны — ополченцы. Эти события получили название в прессе как Иловайский котёл. Украинские силовики сначала заняли значительную часть города, однако позже были окружены и понесли значительные потери. По официальным данным, погибли 366 человек. В Верховной раде утверждали, что речь идёт о более чем тысячи погибших.

Ранее сообщалось, что материалы дела об Иловайском котле будут рассекречены спустя семь лет после произошедшего. Соответствующее заявление сделала генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

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