ГП Азербайджана завела дело в связи с нападением на посольство в Лондоне

Фото: genprosecutor.gov.az

Генеральная прокуратура Азербайджана

Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по факту нападения религиозных радикалов на посольство республики в Лондоне. Британской стороне направлен запрос о правовой помощи для расследования инцидента в рамках совместного сотрудничества правоохранительными органами Великобритании, сообщается в Telegram-канале надзорного ведомства.

Дело возбуждено по целому ряду статей УК Азербайджана, в числе которых оскорбление флага и герба республики, нападение на лиц или организации, пользующиеся международной защитой, умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества с причинением значительного вреда потерпевшему.

Принимаются необходимые меры в соответствии с международными нормами и принципами для установления виновных и привлечения их к уголовной ответственности путем всестороннего, полного и объективного расследования, — говорится в сообщении.

Посольство Азербайджана в Лондоне подверглось нападению 4 августа. Радикалы подняли на крыльце дипмиссии религиозные флаги и выкрикивали соответствующие лозунги. Спустя некоторое время они были задержаны британской полицией.

По данным СМИ, в нападении участвовали члены шиитской экстремистской организации «Союз слуг Махди»Ю которая базируется в столице Великобритании и своей целью считает установление «цивилизационного господства».