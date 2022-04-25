Говорит и показывает «Азовсталь»

Остатки недобитого «Азова», признанного у нас экстремистским, стремятся, чтобы о них не забыли. Постоянно в Мировой паутине появляется очередная говорящая голова украинца с большими шевронами, которая то призывает спасти неких гражданских, включая детей, которые отчего-то оказались в тех же подвалах, то вывести их с оружием и знамёнами в некую нейтральную третью страну. Естественно, обеспечив полную безопасность. Показали даже, как они, фактически неоязычники по своей сути, отмечают Пасху. И в результате вызвали очередную волну восторгов по поводу их героизма и терпения в среде их же поклонников.

Фактически «азовцы» и в катакомбах продолжают оставаться не только в украинской, но и в глобальной информационной повестке, тиражируя мифы для украинской пропаганды. И недаром мастер разного рода фейков Алексей Арестович, в узких кругах известный как Люся, уже предлагает провести новый раунд российско-украинских переговоров прямо-таки у стен «Азовстали». Недаром, видимо, спрятавшихся в её утробе бойцов неделями призывали держаться, поскольку это, дескать, усиливает позиции Киева на этих самых переговорах.

На первый взгляд предложение провокационно и абсурдно. Но это только на первый взгляд. С одной стороны, такой информационный вброс работает на американский госдеповский фейк о том, что Мариуполь всё ещё остается под контролем украинских сил. А как же иначе, если уж киевские переговорщики готовы туда отправиться для диалога с Россией. А с другой стороны, такая подача активно привлекает внимание опять-таки к судьбам засевших в бетонных катакомбах, о жизнях которых власти Незалежной думают прямо с утра до самого вечера.

Петр Ковалев/ТАСС

Ну, хорошо. А что же наши военные предпринимают, чтобы скорее покончить с таким террористическим гнездом без кровопролитного штурма? Кроме того, что с завидной регулярностью нам сообщают, что с засевшими в глубинах «Азовстали» будет покончено через день-два.

Казалось бы, первым делом надо было перекрыть их интернет-канал, позволяющий поддерживать связи с внешним миром. Для того чтобы они хоть не геройствовали на глазах у и так дезинформированной западной публики. А ведь все заявления «азовцев» направлены прежде всего именно на Запад.

Между тем в условиях сложных и запутанных заводских сооружений интернет и так должен работать с перебоями, а уж создать помехи и закрыть такое информационное окно — дело, как говорится, техники. Электронные помехи успешно ставятся для предотвращения ударов иностранных беспилотников, а уж тут сам бог велел информационно замуровать сидельцев. Но отчего-то интернет у них все еще работает. Может, для того, чтобы время от времени выходить с ними на связь и просвещать их об условиях сдачи с гарантией сохранения жизней? Но для этого достаточно время от времени подключать сидельцев к Сети. Словом, очередная загадка.

Да, к тому же в катакомбах явно есть электричество. И неясно, каковы его источники. Есть ли у них генераторы с запасом солярки. Или же в катакомбы ведет некий секретный электрокабель, не обнаруженный нашими солдатами. Но смартфоны у «азовцев», как мы видим, где-то заряжаются.

Конечно, хорошо, что наши бойцы не лезут в заминированные «азовцами» подземные коридоры. Но если брать экстремистов из батальона «Азов» на измор, то брать по всем правилам осады. С отключением от всех источников жизнеобеспечения. Иначе время будет работать уже на них.