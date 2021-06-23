«Говорит дело»: британцы оценили статью Путина для Die Zeit

Читатели Daily Mail прокомментировали статью президента России Владимира Путина для немецкой газеты Die Zeit, приуроченную к 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Многие согласились с мнением российского лидера о том, что США и НАТО спровоцировали раскол в Европе.
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Как странно, когда из всех мировых лидеров лишь Путин говорит дело, — отметил один из читателей.
Другие пользователи подчеркнули, что с момента своего появления США «почти всё время с кем-то воюют».
Всего 30 лет мира. А теперь скажите, кто после этого государство-изгой? —написал ещё один читатель.
Ранее статья Путина «Быть открытыми, несмотря на прошлое» вышла в издании Die Zeit в День памяти и скорби. В ней российский лидер