Читатели Daily Mail прокомментировали статью президента России Владимира Путина для немецкой газеты Die Zeit, приуроченную к 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Многие согласились с мнением российского лидера о том, что США и НАТО спровоцировали раскол в Европе.

Читатели отметили , что Запад сам разрушает себя изнутри. По их мнению, Германия, как и большинство европейцев, хочет прогнать с континента американцев.

Как странно, когда из всех мировых лидеров лишь Путин говорит дело, — отметил один из читателей.

Другие пользователи подчеркнули, что с момента своего появления США «почти всё время с кем-то воюют».

Всего 30 лет мира. А теперь скажите, кто после этого государство-изгой? —написал ещё один читатель.