«Готовы к работе»: Захарова о переговорах России и США по безопасности

Россия готова к дальнейшей работе с США и Западом по вопросам гарантий безопасности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьёв Live». По её словам, прошедшая в Женеве встреча была «профессиональной, конструктивной, деловой».

Мы, со своей стороны, по-моему, этот настрой демонстрировали и его проявили и готовы к дальнейшей работе, — сказала она.

Захарова также прокомментировала заявления Белого дома о дезинформации со стороны РФ по переговорам в Женеве. По её мнению, подобные слова вызывают только сочувствие, а адекватную оценку вопроса дали эксперты.

Российско-американские переговоры по гарантиям безопасности прошли в Женеве 10 января. Встреча продлилась примерно 7,5 часа. Она проходила за закрытыми дверями, стороны прерывались только на короткий ланч.

Российскую делегацию возглавляли замминистра иностранных дел Сергей Рябков и замглавы Минобороны Александр Фомин, американской руководил заместитель госсекретаря Уэнди Шeрман. Поводом для переговоров послужил проект договора о гарантиях безопасности, который Министерство иностранных дел России опубликовало 17 декабря 2021 года.

После встречи заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что США, отказываясь от нераcширения НАТО, недооценивают серьёзность ситуации. По его словам, РФ нужны железобетонные гарантии, что Украину и Грузию не примут в Альянс.

В тоже время в Белом доме подчеркнули, что Вашингтон не намерен обсуждать с Москвой «политику открытых дверей» НАТО. Официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс добавил, что ни одна страна не может навязывать другим их волю в вопросе вступления в те или иные организации.