«Готовьтесь»: Захарова ответила на сообщение МИД Чехии о вызове посла

Представитель МИД России Мария Захарова в своём Telegram-канале ответила чешской коллеге, которая опровергла информацию о том, что в российское внешнеполитическое ведомство был вызван посол Чехии.

Ну и зря. Готовьтесь, — написала дипломат.

Ранее после новых заявлений о взрывах во Врбетице в МИД РФ был вызван чешский посол Витезслав Пивонька. Позднее представитель чешского дипведомства Эва Давидова опровергла эту информацию.

Власти Чехии в апреле заявили, что российские спецслужбы были причастны к взрывам боеприпасов на складах во Врбетице в 2014 году. Тогда жертвами стали два человека. Из страны выслали 18 российских дипломатов. Москва ответила высылкой 20 чешских дипломатов. Отношения между странами обострились. Чехия была внесена в список недружественных государств.

Глава национального управления по борьбе с организованной преступностью (НУБОП) Йиржи Мазанек рассказал, что чешские силовики не располагают достаточным количеством доказательств, чтобы уголовное дело по взрывам было начато. Он не смог назвать срок окончания расследования. Мазанек считает, что многое в этом деле будет зависеть от международных соглашений.

На днях власти Чехии заявили, что хотят получить от России компенсацию за ущерб и исключение из списка недружественных государств. По мнению Праги, Москва должна выплатить €25,5 млн.