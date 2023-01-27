Готовьте премии за сожженные «Абрамсы» «Абрамсы» превосходят многие наши танки, но не новейшие «Прорыв» и «Армату»

Фото: U.S. Department of Defense

Танк США M1 Abrams

Анонсируя поставку целого батальона «Абрамсов» (31 машина) укровоякам, президент США Джо Байден назвал их самыми боеспособными танками в мире. Нет слов. Это качественный и очень дорогой танк, напичканный различной электроникой. К тому же, по оценкам наших экспертов, по части систем связи и целеуказания «Абрамсы» превосходят наши самые распространенные прежние танковые модели. Но ничем принципиально не превосходят наши новейшие Т-90 «Прорыв» и Т-14 «Армата».

В экспертном сообществе вообще большой разнобой в оценках новых натовских танков — от почти алармистских до шапкозакидательских. Впрочем, западные танки в своей массе придут не завтра, а потому еще будет высказано немало аргументов, касающихся их эффективности и живучести. Собственно, еще Александр Твардовский писал, словно предвидя нынешние катаклизмы: «Низкогрудый, плоскодонный, с пушкой, в душу наведенной, страшен танк, идущий в бой». По описанию — ну чистый «Абрамс». Поэтому классики всегда современны.

Между тем очевидно, что танк на поле боя неизбежно будет не только средством быстрого наступления, но сам по себе целью, ценным трофеем для обороняющейся или контратакующей стороны. Думается, что в немалой степени колебания с предоставлением современных натовских танков укронацистам были связаны как раз с серьезными опасениями, что использование таких машин, управляемых к тому же неопытными, наскоро подготовленными украинскими экипажами, в условиях насыщенного боя может не просто привести к потерям дорогой техники. Результаты неудачного применения «Абрамсов» способны дискредитировать весь западный ВПК, готовый во всем мире торговать своими вооружениями. А ведь современные танки — товар исключительно ходовой. От их нынешнего поведения в условиях реального боя зависят и будущие торговые перспективы западных танкостроителей.

Надо отметить, что каждая война дает импульс к развитию творческой мысли конструкторов. И если те же «Абрамсы» горели в Ираке, это не значит, что выявленные недочеты не были учтены и исправлены.

Фото: Staff Sgt. Kris Bonet/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Основной боевой танк США M1 Abrams

С другой стороны, решение о поставках «Абрамсов» на Украину было чисто политическим, а потому и последствия провальной ставки на такое «чудо техники» также будут откровенно политическими. Джо Байден слишком много лично для себя поставил на украинскую карту. Даже его выдвижение на второй срок будет под вопросом в случае громкого провала им провозглашенного, а фактически запланированного по его приказу наступления ВСУ на Мелитополь, а потом на Крым.

Так что каждый сожженный «Леопард», каждый подбитый «Абрамс» будут иметь многообразный резонанс. И в этой связи возникает вопрос: а как будут стимулироваться ударные атаки наших операторов ПТУРС, гранатометчиков, артиллеристов? Конечно, главная цель для любого бойца — уничтожить врага и его технику. Но тут-то, как мы видим, случаи особые.

В начале нашей спецоперации была информация о том, что бойцов поощряют рублем за каждый сбитый самолет, уничтоженный танк или систему ПВО. Между тем каждый «Абрамс» ранней модификации М1 обошелся американскому бюджету в 6,8 млн долларов, а вот новые варианты танка «Абрамс» М1А2 тянут уже на 10 млн. Такие суммы способен выбить один удачный пуск «Корнета». Понятно, что премия должна соответствовать важности трофея.

Впрочем, и в годы Великой Отечественной войны были и премии за уничтоженную немецкую технику, и ордена и прочие награды за удачную стрельбу по таким целям. Видимо, уничтожение «Леопардов» и «Абрамсов» должно особым образом стимулироваться. Вплоть до присвоения звания Героя России.

А для начала можно вернуть красноречивые плакаты той великой войны с лозунгом «Бей фашистских зверей». Тогда — «Тигров» и «Пантер», а ныне — «Леопардов».