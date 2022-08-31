«Готовит спектакль»: политолог о миссии МАГАТЭ на ЗАЭС Политолог Лысенков: МАГАТЭ не сможет дать честную оценку ситуации на ЗАЭС

Фото: ROMAN PILIPEY/EPA/TASS

миссия МАГАТЭ перед отправлением на Запорожскую АЭС

Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС — отыграть спектакль, чтобы отчитаться перед другими организациями, убежден политолог Дмитрий Лысенков. В беседе с «Царьградом» он пояснил, что делегация обследует состояние реакторов, но не сможет назвать виновных в обстрелах, так как это вне ее компетенции.

Визит на Запорожскую АЭС — это костюмированное действие, просто спектакль, который должно отыграть МАГАТЭ, чтобы отчитаться перед другими организациями, в том числе перед ООН. <...> Это попытка сделать хорошую мину при плохой игре, — выразил свое мнение эксперт.

Лысенков подчеркнул, что во время прибытия миссии Украина нанесла ещё более массированный удар по Запорожской АЭС, что доказывает желание президента Владимира Зеленского сорвать визит МАГАТЭ. По словам политолога, российская сторона должна постараться обеспечить безопасность представителям делегации, иначе кто-нибудь может «получить осколок снаряда».

31 августа группа экспертов МАГАТЭ отправилась из Киева к Запорожской АЭС на машинах. В Энергодар, где располагается станция, миссия ориентировочно должна добраться до 3 сентября. В состав делегации входят около полутора десятков работников секретариата организации, которые занимаются ядерной безопасностью. Их сопровождают представители ООН.