Госсекретарь США рассказал об обещании талибов

Движение «Талибан» (запрещено в России) обещало администрации США безопасный доступ эвакуируемых американцев и афганцев в аэропорт Кабула и не устанавливало сроков для этого. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу CBS.

Важно также отметить, талибы заявили, что намерены держать аэропорт открытым, они хотят иметь функционирующий аэропорт. Они взяли на себя обязательства по предоставлению безопасного прохода без каких-либо сроков, связанных с этим, — заявил он.

Блинкен добавил, что США будут требовать от талибов выполнения этого обязательства. Он также подчеркнул, что американцы забирают из Афганистана людей так быстро, как только могут.

Президент США Джо Байден надеется, что американские военные смогут завершить эвакуацию граждан Соединённых Штатов из Афганистана к 31 августа, как и планировалось.

Ранее представитель боевиков Забиулла Муджахид заверил, что сотрудничающие с предыдущей афганской властью и американцами жители страны могут не опасаться за свою жизнь. Он подчеркнул, что эти люди будут амнистированы и им не стоит покидать страну.

17 августа «Талибан» объявил амнистию правительственным чиновникам. Представители движения призвали жителей страны возвращаться на работу. Отмечается, что афганцы могут с полной уверенностью жить по-прежнему.

Талибы также не намерены обострять отношения с религиозными и национальными меньшинствами. Они будут делать всё необходимое, чтобы не допустить гражданской войны в стране. Муджахид заверил, что все разногласия со старым правительством будут решаться путём переговоров, а сторонники экс-президента Ашрафа Гани не будут преследоваться.