https://static.news.ru/photo/c256444c-5ae2-11ea-b64b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Liu Jie/XinHua/Global Look Press

Глава Госдепартамента США Майкл Помпео приехал в столицу Катара для подписания соглашения с представителями афганского движения «Талибан» (запрещено в РФ).

Предполагается, что договорённость даст старт межафганскому диалогу, однако содержание документа пока не раскрывается, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на афганские СМИ.

Глава исполнительной власти Афганистана и кандидат в президенты Абдулла Абдулла, в свою очередь, провёл в Кабуле встречу с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Политик поблагодарил Альянс за поддержку национальных сил в борьбе за мир и безопасность в стране.

Как ранее писал NEWS.ru, США объявили войну талибам после терактов 11 сентября 2001 года. Однако в 2019-м американские власти начали переговоры с группировкой о перемирии.