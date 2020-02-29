Глава Госдепартамента США Майкл Помпео приехал в столицу Катара для подписания соглашения с представителями афганского движения «Талибан» (запрещено в РФ).
Предполагается, что договорённость даст старт межафганскому диалогу, однако содержание документа пока не раскрывается,
Глава исполнительной власти Афганистана и кандидат в президенты Абдулла Абдулла, в свою очередь, провёл в Кабуле встречу с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Политик поблагодарил Альянс за поддержку национальных сил в борьбе за мир и безопасность в стране.
Как ранее писал NEWS.ru, США объявили войну талибам после терактов 11 сентября 2001 года. Однако в 2019-м американские власти начали переговоры с группировкой о перемирии.
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