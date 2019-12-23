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Ситуацию с задержанными в КНР гражданами Канады обсудили по телефону глава канадского МИДа Франсуа-Филипп Шампань и госсекретарь Соединённых Штатов Майкл Помпео. Об этом сообщили в американском внешнеполитическом ведомстве.

США стоят на стороне Канады и призывают Пекин немедленно освободить обоих мужчин, отвергая использование этих необоснованных задержаний для шантажа Канады, — цитирует заявление ТАСС.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на прошлой неделе сообщил, что Оттава попросила Вашингтон не подписывать торговое соглашение с Пекином, пока китайская стороне не отпустит на свободу двух канадцев. Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан назвал попытку Оттавы увязать освобождение своих граждан с торговой сделкой «провальным путём». Но Шампань в ответ попросил Пекин не учить Оттаву, как ей вести внешнюю политику.

В 2018 году между Оттавой и Пекином возникли дипломатические трения из-за ареста в Ванкувере финансового директора компании Huawei Мэн Ваньчжоу. После этого китайские правоохранительные органы задержали бывшего канадского дипломата Майкла Коврига, а затем главу международной неправительственной организации Paektu Cultural Exchange Майкла Спэйвора, также являющегося гражданином Канады. Оба канадских гражданина обвиняются в совершении действий, представляющих угрозу национальной безопасности Китая. Оттава считает задержание канадских граждан незаконным.

Ранее бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон призвал Вашингтон обратить внимание на реальную угрозу Северной Кореи для страны и применить к КНДР жёсткий подход, писал NEWS.ru.