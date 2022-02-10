Госсекретарь США Блинкен заявил, что Россия — угроза для всего мира

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время своего выступления в австралийском Мельбурне заявил, что Россия бросает вызов не только Украине, но и безопасности граждан всего мира, в том числе и Австралии, сообщило РИА Новости.

Россия прямо сейчас бросает непосредственный вызов не только Украине, но некоторым очень основным принципам, относящимся к безопасности не только народов Европы, но и по всему миру, включая Австралию, — заявил Блинкен в преддверии встречи министров иностранных дел в рамках Четырёхстороннего диалога по безопасности (QUAD).

Ранее издание Bild одним из первых сообщило о якобы готовящемся вторжении России на Украину. В декабре прошлого года немецкие журналисты предоставили потенциальные планы атаки, а датой начала боевых действий назвали конец января — начало февраля.

После этого на Западе неоднократно обвиняли Россию в подготовке к вторжению на Украину. Карту расположения российских войск вдоль границы с Украиной ранее составила и опубликовала газета The New York Times. Издание отмечало, что войска якобы угрожают эскалацией конфликта с соседним государством и теоретически могут «открыть новый фронт».

Кремль неоднократно отвергал все обвинения.