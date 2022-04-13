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Мир

Госсекретарь Блинкен попросил прощения у принца Абу-Даби ради Украины

Axios: госсекретарь Блинкен попросил прощения у принца Абу-Даби ради Украины
05:22, 14 апреля 2022
Госсекретарь Блинкен попросил прощения у принца Абу-Даби ради Украины Фото: Sylvia Westermann / imageBROKER.com / Globallookpress
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Ради поддержки в ситуации с Украиной госсекретарь США Энтони Блинкен попросил прощения у наследного принца Абу-Даби Мухаммед бен Зейда за недостаточную реакцию Вашингтона на атаки хуситов, сообщает Axios со ссылкой на источники. Речь идёт об атаке йеменскими повстанцами Абу-Даби в январе, в результате которой погибли шесть человек.

Блинкен признал, что США слишком долго не реагировали на атаку хуситов, и попросил прощения за это, — пишет издание.

Отмечается, что представитель Госдепартамента США в комментарии изданию не опроверг информацию, однако отказался раскрыть подробности.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки ранее заявила, что США продолжают диалог с Европой, включая Германию, об отказе от российского газа. Он отметила, что в окончательное решение европейские страны должны принять самостоятельно. Она добавила, что Вашингтон рассматривает введение новых санкций против Москвы. Представитель Белого дома отметила, что резкие заявления президента США Джо Байдена в адрес России не означают, что Вашингтон выступает против переговоров между Москвой и Киевом.

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