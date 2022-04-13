Госсекретарь Блинкен попросил прощения у принца Абу-Даби ради Украины

Фото: Sylvia Westermann / imageBROKER.com / Globallookpress

США попытались нивелировать свою позорную роль, которую они сыграли в ситуации с Россией и Украиной, обвиняя Китай и отвлекая общество от правды. Об этом заявило китайское издание «Синьхуа». Его авторы настаивают, что именно Вашингтон стал инициатором обострения ситуации на Украине и продолжает мешать политическому урегулированию.

Как полагает издание, США стали инициаторами обострения конфликта на Украине. К эскалации между Москвой и Киевом привело неограниченное влияние Вашингтона на блок НАТО, утверждают авторы «Синьхуа». И сейчас Белый дом...